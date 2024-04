Trapani in Serie C, Schifani: “Successo meritato, è il premio per una società ambiziosa”

Le congratulazioni del presidente della Regione dopo l'aritmetica promozione in Serie C

Quella di domenica 7 aprile è stata una giornata storica per il Trapani di Valerio Antonini, società che – dopo un campionato quasi perfetto nel girone I di Serie D – ha raggiunto la meritata promozione in Serie C. A seguito della festa in città, è arrivato anche il commento del presidente della Regione, Renato Schifani: “La promozione del Trapani rappresenta un traguardo che premia una società ambiziosa” – ha spiegato Schifani.

Trapani, Schifani: “Società da esempio per la Sicilia”

In merito alla promozione del Trapani in Serie C (ottenuta aritmeticamente dopo l’1-0 contro il Siracusa), Renato Schifani si è congratulato con la società granata. In una nota, il presidente della Regione afferma: “Congratulazioni al Trapani calcio per la promozione in Serie C. Un successo meritato giunto al termine di un campionato condotto senza neanche una sconfitta e dopo la sfida con l’altra squadra siciliana protagonista di un ottimo torneo, il Siracusa. Il ritorno tra i professionisti è un traguardo che premia la capacità di programmazione di una società ambiziosa che per le sue capacità gestionali e l’apertura ad altri sport, come il basket, rappresenta un esempio in Sicilia” – conclude Renato Schifani.