Trapani si rifà il look, il waterfront della città riparte dal porto peschereccio VIDEO

Ruspa in azione, dopo un lungo iter burocratico sembra che il sogno dell'ammodernamento della zona del porto della "città dei due mari" possa divenire realtà

Verso il waterfront. A Trapani se ne parla ormai da tempo, con gli abitanti della “città dei due mari” a desiderare fortemente che, il bel rendering mostrante una zona portuale moderna e nuova di zecca, non rimanga nel cassetto. Ecco che dunque, l’immagine di una ruspa, pronta a demolire un vecchio caseggiato, sembra proprio attestare che questa possa essere finalmente la volta buona.

Demolizione in atto

Hanno preso il via i primi lavori propedeutici al nuovo look del porto peschereccio. Dopo un lungo iter burocratico, stamani è stata finalmente avviata la demolizione del manufatto in Piazza del Tramonto.