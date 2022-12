Trapani, maltrattamenti in famiglia: denunciati due uomini

Il primo è un 53enne, già segnalato dalla compagna alle forze dell'ordine, l'altro un 38enne di cui sarebbero stati documentati atteggiamenti violenti.

A Castelvetrano, in provincia di Trapani, dove solo ieri pomeriggio un 63enne ha ucciso la moglie a coltellate, i carabinieri hanno denunciato due uomini per maltrattamenti in famiglia. Il primo è un 53enne, già segnalato dalla compagna finita anche in ospedale, al quale sono stati ritirati in via cautelare 2 fucili, una rivoltella e una carabina regolarmente denunciate. L’altro un 38enne del posto sul quale i Carabinieri avrebbero, dopo la denuncia della convivente, documentato atteggiamenti violenti nei confronti della vittima tali da richiedere l’intervento dei sanitari in più occasioni. Questo mese la donna è stata aggredita più volte, riportando varie contusioni e lesioni con una prognosi di 6 giorni.