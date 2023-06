Trapani, non si ferma all’alt dei carabinieri: denunciato dopo un folle inseguimento

Un 27enne è stato denunciato dai carabinieri a Trapani per resistenza a pubblico ufficiale. Alla guida della propria auto non si è fermato all’alt imposto dai militari nei pressi di via Palmerio Abate. Dopo aver notato il posto di blocco, infatti, l’uomo ha invertito la marcia dandosi alla fuga, ma è stato immediatamente raggiunto. A quel punto il 27enne ha tentato la fuga a piedi insieme al figlio di pochi anni, ma è stato bloccato. E’ stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente stupefacente, posta sotto sequestro.