Trapani, operazione “Casbah”: due arresti e tre Daspo urbani

Due arresti e tre provvedimenti “Daspo urbani” emessi nell’ambito dell’operazione antidroga “Casbah” della Polizia di Stato di Trapani

Due arresti e tre provvedimenti “Daspo urbani” emessi nell’ambito dell’operazione antidroga “Casbah” della Polizia di Stato di Trapani, eseguita nel centro storico della città. Le indagini, risalenti alla scorsa estate e condotte dagli agenti della Squadra Mobile mediante attività sul territorio di tipo classico ed utilizzando più sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire numerosi episodi di cessione di dosi di hashish, anche nei confronti di minorenni. Gli indagati operavano ricorrentemente nel dedalo di vie che caratterizza il centro storico di Trapani, ed in particolare su piazza Catito, circondata da alcuni edifici in stato di abbandono, contribuendo così ad ingenerare un’evidente sensazione di degrado urbano.

Il modus operandi

Il modus operandi dei soggetti, progressivamente rilevato e finalizzato ad eludere eventuali controlli, si estrinsecava nella strategia di non detenere ingenti quantitativi di sostanza stupefacente addosso ma di nascondere la sostanza, il più delle volte già frazionata in piccole dosi, in diversi punti delle varie piazze e vie d’interesse (nei muri, nelle fessure, sui balconi, nelle finestre e in angoli vari).