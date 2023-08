Trapani, trasportavano in scooter un kg di hashish: presi due pusher

Trasportavano, a bordo di uno scooter, oltre un chilo di hashish. Gli agenti della Squadra Mobile di Trapani hanno arrestato due giovani

Trasportavano, a bordo di uno scooter, oltre un chilo di hashish. Gli agenti della Squadra Mobile di Trapani hanno arrestato due giovani, entrambi trapanesi, fermati mentre viaggiavano a bordo di uno scooter all’altezza di Paceco, in direzione Trapani. I due, all’alt, hanno tentato di sfuggire al controllo arrivando a speronare l’auto della polizia. Durante la fuga, i due si sono disfatti di un voluminoso involucro contenente 10 panetti di hashish, poi recuperati dalla polizia.

Uno dei due pusher era riuscito a fuggire

Uno dei due è stato subito bloccato e arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato in concorso.

L’altro pusher, alla guida delle scooter, è riuscito a fuggire ma è stato riconosciuto dagli agenti e nei suoi confronti è stata richiesta dalla Procura di Trapani l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.