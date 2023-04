Trapani, i vicini sentono cattivo odore: trovata in casa donna morta da due mesi

La 45enne viveva da sola da quando si era separato dal marito

Il forte cattivo d’odore proveniente da un’abitazione, in via Ammiraglio Staiti nella zona del porto di Trapani, è bastato per indurre i vicini di casa, allarmati, a richiedere l’intervento della polizia. Una volta entrati all’interno dell’immobile, gli agenti della Squadra volante hanno fatto la macabra scoperta: il cadavere di una donna giaceva riverso per terra, per un decesso, a quanto pare, risalente a due mesi fa. Si tratta di una donna di 45 anni che viveva da sola da quando si era separato dal marito. Soffriva di crisi depressive e da tempo non dava più sue notizie.