Migranti, nuovi trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa: coinvolti 200 minori

Continuano i trasferimenti di migranti dall'hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa, mentre a causa del maltempo si riducono gli sbarchi.

Proseguono i trasferimenti di migranti dall’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa, dove questa mattina si trovavano circa 589 ospiti (compresi 200 minori).

A causa del maltempo, però, nelle scorse ore si sono registrati meno sbarchi.

Lampedusa, continuano i trasferimenti di migranti

La Prefettura di Agrigento rimane in costante contatto con il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, che in questi giorni si sta occupando di elaborare un piano per alleggerire la pressione sull’hotspot.

All’alba di oggi nel centro di prima accoglienza siciliano si trovavano circa 589 ospiti, un numero leggermente superiore rispetto alla capienza attuale della struttura. Tra loro ci sarebbero anche 200 minori soli, che saranno trasferiti – con un gruppo che comprende altre 40 persone – a Porto Empedocle con un traghetto di linea.

Da lì, poi, i minori non accompagnati saranno accolti a Crotone e gli altri migranti potranno raggiungere le rispettive destinazioni finali.

