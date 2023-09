Trasporti, torna a Catania l’orario feriale invernale dell’Amts: potenziate le corse

Si appresta a tornare da lunedì 11 settembre sulle strade di Catania l’orario invernale nei giorni feriali per le corse delle vetture AMTS.

Sono 45 i percorsi urbani coperti da un programma di esercizio di circa 110 vetture giornaliere, che inizieranno le loro corse alle ore 4,40, con ultima corsa alle ore 1,00 di notte dell’indomani, il tutto in conformità con il contratto di servizio stipulato con il Comune di Catania.

Le corse di Amts

Il servizio si baserà principalmente sul potenziamento delle linee di forza BRT, ossia il BRT1 e il BRT5, che nelle ore di punta assicurerà una frequenza di 7 o 10 minuti, nonché sulla maggiore frequenza delle principali linee cittadine idonee a servire le zone della città maggiormente popolose, quali, ad esempio, la linea 421(Stazione Centrale/Nesima), il Librino Express e la linea 525 (P.zza Borsellino/S. Giorgio).

La distinzione tra giorni feriali e festivi riguarderà anche la linea 935: nei giorni festivi, infatti, la suddetta linea continuerà ad allungare il percorso fino alla scogliera, mentre nei giorni feriali si fermerà in via Caruso, per poi tornare indietro. Sarà ancora possibile, inoltre, fino alla fine di settembre usufruire del servizio corse della linea D, potenziata a inizio estate proprio per consentire una migliore fruizione della Playa di Catania.

Nuovo orario feriale invernale



Nel nuovo orario feriale invernale, inoltre, sono comprese anche le tre linee che coprono i percorsi di area metropolitana, dal capoluogo etneo fino ad Aci Castello (linea 534), San Pietro Clarenza (linea 556) e Gravina di Catania (linea 901).

Sempre sul fronte della flotta di autobus, infine, l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta spa informa gli utenti che sono tornate pienamente in servizio anche tutte le vetture a metano e che a giorni saranno immessi in servizio ulteriori 8 nuovi bus elettrici, che si aggiungono agli altri 16 nuovi bus elettrici arrivati quest’anno, potenziando così ulteriormente tutti i percorsi cittadini.