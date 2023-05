Travolto da bus mentre va in bicicletta: grave 16enne

L'impatto mentre stava attraversando la strada per raggiungere la pista ciclabile.

Versa in gravissime condizioni il giovanissimo ciclista che, stamattina, mentre stava attraversando la strada per raggiungere la pista ciclabile, è stato letteralmente travolto da un autobus. Come si apprende da MilanoToday, il 16enne, verso le 13.30, al confine con Rescaldina e Legnano (MI), è stato investito dal mezzo che, lungo la tratta Legnano – Cerro Maggiore stava procedendo nella sua stessa direzione.

Impatto devastante

Stando alla ricostruzione del sinistro l’impatto è stato devastante, tanto che le condizioni del ragazzo sono subito apparse gravi. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Il malcapitato è stabilizzato per poi essere trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso di Monza. Le sue condizioni sono critiche. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi parte di via Legnano è stata chiusa al traffico.