Tregua fiscale e non punibilità di reati, le importanti novità del Decreto bollette

Pubblicato sulla Guri n. 76 del 30 marzo, il provvedimento proroga anche l’Iva al 5% sul gas metano. Ricalendarizzate le scadenze delle agevolazioni e della rinuncia dei giudizi in Cassazione

ROMA – Novità importanti con il “Decreto Bollette”, il D.L. n.34 del 30 marzo 2023, n. 34.

Era prevedibile, e la proroga è puntualmente (anzi assolutamente in ritardo, come è consuetudine) arrivata. Il Decreto legge n.34/2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023, n. 76 e contiene, tra l’altro, misure di carattere fiscale, come la ricalendarizzazione delle scadenze della “Tregua fiscale” e la proroga del 5% dell’Iva sul gas metano.

Il Consiglio dei ministri lo aveva annunciato con il comunicato stampa n. 26 del 28 marzo scorso.

Il cosiddetto “Decreto Bollette”, più in particolare, contiene aiuti alle famiglie per il caro energia e disposizioni in materia di salute, oltre, come già detto, a numerose misure agevolative fiscali come quella che prevede, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, la conferma ancora per un trimestre (fino al secondo trimestre 2023) l’applicazione dell’aliquota Iva del 5%.

Le altre novità in materia fiscale sono pure importanti ed urgenti

Vengono prorogate, infatti, molte delle numerose scadenze che erano state stabilite dalla legge 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023), per la definizione agevolate di violazioni formali e sostanziali, per la rottamazione delle cartelle di pagamento e per la definizione delle liti pendenti.

In pratica, sono state riviste tutte le scadenze riguardanti la cosiddetta “tregua fiscale”, la maggior parte delle quali scadeva proprio il 31 marzo scorso.

Qui di seguito vengono evidenziate le novità riguardanti lo slittamento dei termini delle definizioni in parola.

a) Per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 (articolo 1 Legge di Bilancio 2023 commi da 166 a 173) e non contestate con atti definitivi alla data del 1/1/23, il termine del versamento di 200 Euro per ciascun periodo d’imposta e quello per la rimozione dell’irregolarità viene posticipato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023. L’eventuale seconda rata resta quella originaria del 31/3/2024 (art.19);