Treno deraglia a Firenze, è il caos: ritardi e disagi alla circolazione

Fortunatamente non si registrano danni a persone

Stava rientrando in deposito il treno che, senza passeggeri a bordo, verso le 12.30 è deragliato a Firenze nella zona del Romito, vicino alla stazione centrale di Santa Maria Novella.

Fortunatamente nessun danno a persone o cose, anche se, sul suo sito Trenitalia vengono segnalate le forti ripercussioni alla circolazione ferroviaria che il deragliamento del mezzo ha causato. Un vero caos, con allungamento dei tempi di percorrenza fino a 60 minuti e variazioni per i treni Alta velocità. I treni regionali, si legge ancora, “possono registrare ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni”.

La causa

Come si legge nella nota di FS, a causare l’incidente sono state “Le ruote anteriori di un treno regionale vuoto che rientrava al termine del servizio commerciale in deposito. Mentre viaggiava quindi a bassa velocità e senza passeggeri a bordo, sono uscite dalla sede ferroviaria provocando l’arresto del convoglio”. La presenza del treno, ha aggiunto l’azienda “inibisce al momento l’uso di alcuni binari sul tracciato di ingresso e di uscita dalla stazione causando ritardi e modifiche alla circolazione nel nodo fiorentino. I tecnici di Rfi sono a lavoro per ripristinare la regolare circolazione”.