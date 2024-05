Trenord alla ricerca di personale, come candidarsi

Alcune delle posizioni più comuni includono ruoli di macchinista, addetto al servizio clienti, manutentore, responsabile commerciale e impiegato amministrativo

Trenord, è tra le più importanti realtà del trasporto pubblico locale ferroviario a livello europeo, sia per dimensioni sia per capillarità del servizio, e oggi offre numerose opportunità lavorative. Per coloro che sono alla ricerca dii un impiego, potrebbe essere interessante valutare le posizioni aperte sia sui treni che nel personale di terra.

Trenord, posizioni e profili ricercati

Le posizioni aperte presso Trenord possono variare nel tempo, a seconda delle esigenze dell’azienda. Tuttavia, alcune delle posizioni più comuni includono ruoli di macchinista, addetto al servizio clienti, manutentore, responsabile commerciale e impiegato amministrativo. Le competenze richieste per lavorare possono variare a seconda della posizione per cui ci si sta candidando. Tuttavia, alcune competenze generali importanti includono la capacità di lavorare in team, la flessibilità negli orari di lavoro, buone abilità comunicative e relazionali e la conoscenza dei sistemi informatici.

I requisiti possono variare in base alla posizione a cui ci si candida. Tuttavia, alcune delle competenze e dei requisiti generali richiesti includono la conoscenza della lingua italiana e inglese, capacità di lavorare in team, esperienza nella posizione di interesse, capacità di lavorare con sistemi informatici e possesso di una patente di guida.

Trenord, come candidarsi

Coloro i quali intendono candidarsi alle future assunzioni in Trenord, possono visitare il portale dedicato alle carriere, dov’è possibile consultare le posizioni aperte e candidarsi inviando il proprio curriculum vitae.

