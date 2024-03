Tribunale di Modica, spiraglio per la riapertura

La struttura, chiusa da 12 anni, potrebbe tornare a essere nuovamente fruibile grazie al disegno di legge approvato recentemente all’Ars e indirizzato al Parlamento nazionale

MODICA – Nuovo spiraglio per la riapertura del Tribunale di Modica chiuso 12 anni fa per effetto della Manovra di spending review, che ha prodotto la soppressione dei tribunali minori in tutta Italia. Nei giorni scorsi, l’Assemblea regionale siciliana ha, infatti, approvato il disegno di legge, recante la modifica al decreto legislativo n.155 del 7 settembre 2012 con conseguente riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.

La Regione chiede la riapertura dei tribunali di Modica, Nicosia e Mistretta

La proposta di legge approvata dall’Ars sarà ora presentata al Parlamento nazionale per iniziare l’iter che, dovrebbe portare alla riapertura del Tribunale di Modica, ma anche quelli di Nicosia e Mistretta, anch’essi penalizzati da una riforma che ha creato problemi per la giustizia e per gli utenti, in nome di un risparmio economico che non ha sortito gli effetti sperati, anzi, per Modica, cosa ancor più grave e assurda, la relativa chiusura dei nuovissimi locali costruiti a tale scopo con un ingente investimento.

Ottimista l’avv. Enzo Galazzo, presidente del Comitato Pro Tribunale di Modica che così si esprime. “Sarà un nuovo Tribunale, quello del Val di Noto, si apre uno spiraglio per le sorti del Tribunale di Modica, nel senso che una possibile riapertura potrebbe essere vicina”.

Sull’esito legislativo positivo interviene la deputata regionale del M5S, Stefania Campo, che dichiara: “Sosteniamo da tempo l’esigenza di riaprire il Tribunale di Modica, difatti, siamo di fronte ad un grande spreco perché da una parte gli immobili dell’ex Tribunale sono rimasti quasi inutilizzati e, dall’altra, perché la sua chiusura ha prodotto solo un peggioramento del servizio complessivo”.

“Adesso – prosegue Campo – con la Legge voto di cui siamo cofirmatari insieme ad altre forze politiche, stiamo sollecitando il Parlamento nazionale a occuparsi della nuova geografia giudiziaria, reintegrando le sedi soppresse di Modica, Mistretta e Nicosia.

“Ci aspettiamo che l’attuale maggioranza regionale, vista l’affinità politica con il centrodestra nazionale, non si fermi ad un voto d’Aula, ma interagisca con il ministro Nordio, affinché provveda alla riapertura dei tribunali soppressi in Sicilia dal governo tecnico di Mario Monti”, aggiunge.

“Finalmente dopo tanti anni – è il commento del relatore della legge, On. Ignazio Abbate – possiamo concretizzare il lavoro svolto dal Comitato Pro Tribunale di Modica che ha avuto il grande merito di tenere una fiammella accesa sulla sua rinascita. E’ bene specificare, prosegue Abbate, che ufficialmente si tratterebbe di un nuovo tribunale e non di quello che fu il vecchio Tribunale di Modica”.