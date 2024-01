Troina, nuova area esterna per la scuola Mulino a Vento

Inaugurati a Troina gli spazi pensati per l’aggregazione dei giovani alunni, che comprendono anche una pista da sci di fondo. Per i lavori un investimento complessivo di circa 250 mila euro

TROINA (EN) – Un potenziamento dell’edilizia scolastica per garantire ai giovani del territorio un percorso scolastico all’interno di infrastrutture rinnovate e che possano garantire la massima sicurezza. In questo quadro si inserisce la recente inaugurazione della nuova area esterna del plesso Mulino a Vento, riconsegnata alla scuola e ai suoi giovani alunni.

Il taglio del nastro è avvenuto nei giorni scorsi, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Alfio Giachino, e delle istituzioni scolastiche, con a capo la docente Mariangela Santangelo.

La nuova area giochi inclusiva è stata ripensata per offrire nuovi spazi di aggregazione, migliorando l’illuminazione pubblica e realizzando una pista di sci di fondo per un importo complessivo del progetto pari a 250 mila euro.

“Le cose da fare – ha commentato il sindaco Giachino – non mancheranno mai, ma lo sforzo per rendere le nostre scuole sempre più accoglienti e decorose sarà sempre massimo. Il finanziamento, su cui abbiamo iniziato a lavorare nel 2022, insieme all’allora sindaco Fabio Venezia e alla professoressa Santangelo, ha finalmente visto la sua piena realizzazione”.

La sistemazione dell’area esterna è soltanto l’ultimo tassello di un più ampio progetto di rinnovamento che negli ultimi anni ha interessato il plesso scolastico Mulino a Vento, oggetto negli ultimi anni di consistenti lavori finalizzati all’efficientamento energetico della struttura. Interventi che sono stati finanziati, nell’ambito del Po Fesr 2014/2020 per poco meno di un milione di euro.

In occasione della riapertura della scuola (avvenuta nel settembre del 2021) l’allora sindaco Fabio Venezia lodò il grande lavoro di squadra di giovani professionisti, maestranze locali e funzionari comunali con un unico obiettivo: consegnare alla comunità scolastica ambienti più accoglienti, decorosi e funzionali. Il taglio del nastro consegnò alla comunità una scuola moderna, la prima in Sicilia ad avere un innovativo ed efficiente sistema di ventilazione meccanica controllata per la salubrità dell’aria.

Oggi, dunque, dopo il rinnovamento dell’edificio scolastico, anche la sistemazione degli ambienti esterni per garantire una sempre maggiore attenzione nei confronti delle giovani generazioni e quindi un futuro roseo alla comunità troinese.