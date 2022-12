Rinnovabili ed efficientamento energetico per accettare e vincere le sfide del futuro

La palermitana Noon è leader nella progettazione, produzione e installazione di pannelli fotovoltaici

Investire sulle rinnovabili per puntare su una politica energetica green e sfruttare le infinite opportunità offerte da questo settore. Un assunto che è diventato realtà e pratica quotidiana per Noon, azienda palermitana leader nella progettazione ed esecuzione di impianti fotovoltaici a servizio delle aziende nella formula “chiavi in mano”.

Attiva nel settore dell’impiantistica industriale, si focalizza soprattutto sull’efficientamento energetico e si rivolge alle imprese, alla Pubblica amministrazione e ai privati. Noon nasce dall’esperienza decennale di tre soci, che hanno portato in dote un know how di assoluto rilievo.

Il settore delle rinnovabili è in continua evoluzione ed è per questo che l’impresa siciliana è alla costante ricerca delle tecnologie più moderne per fornire i migliori servizi ai propri clienti. Un impegno che si lega alla consapevolezza del ruolo e delle richieste di ogni singolo cliente. Con ognuno di loro, infatti, Noon sceglie di volta in volta la soluzione migliore, quella più adatta a soddisfare le diverse esigenze.

L’affidabilità dell’azienda palermitana sta anche nel suo parco mezzi e attrezzature, periodicamente tarato e certificato. Senza dimenticare il suo personale altamente qualificato, specializzato e in costante aggiornamento. Il modo migliore per presentare questa realtà e per raccontare i risultati raggiunti da Noon è attraverso le storie dei suoi clienti, di quelle aziende che hanno scelto di puntare sulla sua affidabilità e sulla sua competenza.

Un investimento lungimirante

Plastica Alfa Spa è un’azienda siciliana, con sede a Caltagirone, leader nel settore dello stampaggio ed estrusione di materiale in plastica per idraulica, termoidraulica, irrigazione e giardinaggio. L’impresa calatina, il cui organico è composto da circa 120 dipendenti, è da sempre particolarmente attenta a temi importanti come innovazione e sostenibilità, allo scopo di ridurre sempre di più l’impatto ambientale e di raggiungere livelli ottimali di efficientamento e risparmio energetico. Ed è proprio in virtù di questa mission aziendale che Plastica Alfa Spa ha deciso di rivolgersi a Noon, di avvalersi della sua competenza per dare sostanza alla filosofia che – da sempre – la caratterizza.

Una scelta diventata necessaria soprattutto negli ultimi tempi, a causa delle arcinote logiche speculative e delle vicende geopolitiche che hanno determinato il caro energia e l’impennata dei costi in bolletta. Negli spazi aziendali era già presente un impianto da 200 KWp, che era però divenuto insufficiente viste le contingenze di cui sopra. Di qui la decisione di investire in maniera ancor più decisa e lungimirante sulle rinnovabili e di instaurare una partnership commerciale con Noon. La scelta, in seguito a un’attenta fase di analisi con gli esperti consulenti dell’impresa palermitana, è stata quella di installare due impianti che – una volta a pieno regime – produrranno rispettivamente 800 e 500 KWp. La quantità di energia autoprodotta, dunque, passerà a circa 1.5 GW, che corrisponde quasi al 60% del fabbisogno aziendale.

Ne deriva perciò un duplice vantaggio: da un lato si punta sulle rinnovabili e si fa un deciso passo in avanti verso la sostenibilità e il “green”, dall’altro si abbattono notevolmente i costi. Segno di una strategia matura, al passo con i tempi e vincente.

Dal sole lo sprint che serviva

Nell’incantevole scenario della costa di Pachino opera dal 1991 Acqua Azzurra, eccellenza siciliana dell’acquacoltura. La sua attività riguarda la produzione e l’allevamento di branzini, ombrine e orate ed è, inoltre, realtà leader nell’avannotteria. Gli avannotti sono piccoli pesci da 4-5 grammi, che vengono poi venduti ai grossisti del settore.

La sua attività, fino al catastrofico ciclone che ha colpito la zona nel 2019, si articolava sia sulla terraferma che nel tratto di mare in prossimità dell’Isola delle correnti. Il devastante evento atmosferico ha però distrutto l’80% delle gabbie a mare, dove venivano allevati pesci a taglia, causando un danno di 14 milioni di euro. Un duro colpo da cui Acqua Azzurra si è ripresa lavorando duramente e focalizzandosi proprio sull’attività di avannotteria, in gabbie a terra. La produzione è stata triplicata dal 2020 al 2022, arrivando alla cifra record di 60 milioni. Un’attività che, come si può intuire, prevede un dispendio energetico notevole.

Nel ciclo produttivo è, infatti, indispensabile l’uso di pompe, attive 24 ore su 24, che pescano l’acqua per riempire le vasche dal mare o dai pozzi. Ne deriva un consumo pari a circa 3 milioni e 600 mila KWh l’anno, che negli anni precedenti si traduceva in una bolletta di circa 650/700 mila euro che – con l’aumento dei prezzi – è schizzata fino a 1,5 milioni. La scelta di puntare sui pannelli solari è stata perciò obbligata e ha condotto alla parternship con Noon, che ha soddisfatto pienamente Acqua Azzurra.

Il finanziamento necessario per la realizzazione dell’opera è stato ottenuto grazie a un’efficace campagna di crowdfuding, che ha coinvolto numerosi piccoli investitori i quali hanno creduto nel progetto. I lavori, consistiti nella progettazione e installazione di un impianto fotovoltaico da 737 KWp sulle ex vasche per l’accrescimento degli avannotti, sono durati poco più di due mesi. I risultati previsti sono formidabili visto che si ipotizza di produrre circa 1 milione e 200 mila KWh, pari al 30% del fabbisogno aziendale nelle ore diurne.

Dalla potenza al risparmio

Quasi novant’anni di esperienza nella lavorazione e nell’inscatolamento del tonno, vissuti nella continua ricerca di innovazione, nel rispetto delle antiche conoscenze e della tradizione siciliana. Sono queste le caratteristiche salienti che contraddistinguono l’azienda ericina Nino Castiglione Srl, primo produttore nazionale di tonno in scatola a marchio privato per la grande distribuzione italiana. Una realtà importante che, in un settore strategico per l’economia siciliana e in un territorio a forte vocazione “marinara”, accoglie 237 lavoratori.

La tradizione, si diceva, ma anche il coraggio di guardare al futuro e all’innovazione, di portare avanti politiche produttive ed energetiche indirizzate ad un futuro sostenibile. Ed è proprio per questo che l’impresa del settore ittico- conserviero ha deciso di investire sull’energia rinnovabile. Noon è stata scelta, dopo un’attenta analisi tra le varie realtà operanti nel settore, per la sua affidabilità, la sua competenza e le ottime referenze di cui gode. Referenze che sono state confermate “sul campo”, grazie al lavoro e all’impegno dei suoi validi tecnici e professionisti.

L’intervento, che prevede l’installazione di pannelli solari su due capannoni in una superficie complessiva di 4800 metri quadrati, sta rispettando i tempi previsti e sarà presto portato a termine. Una volta attivo a pieno regime, l’impianto progettato e installato da Noon, che svilupperà una potenza complessiva di 900 KWp, permetterà di avere un notevole beneficio perché assicurerà il risparmio di circa un terzo della forza motrice complessiva che la Nino Castiglione Srl utilizza generalmente nella sua attività produttiva.