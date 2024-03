FOTO | Tromba d’aria all’aeroporto di Trapani, danni e disagi dopo le raffiche di vento

Venti fino a 150km/h, cartelli abbattuti e tanta preoccupazione: ecco la situazione nello scalo trapanese.

Maltempo nella notte in Sicilia: i danni più gravi a Trapani, dove una tromba d’aria si è abbattuta sull’aeroporto di Trapani Birgi causando disagi e problemi.

Ad annunciarlo, in una nota tramite i social, è lo stesso staff dello scalo, che invita i passeggeri a recarsi in aeroporto con largo anticipo. La struttura, nonostante i disagi, rimane operativa.

Tromba d’aria all’aeroporto di Trapani, i danni dopo il tornado

“Un tornado si è abbattuto questa notte sull’aeroporto di Trapani Birgi. Il forte vento, con raffiche che superavano i 150 km/h, ha divelto alcune coperture in lamiera, della segnaletica verticale, alcuni mezzi e anche degli alberi”, si legge nella nota di Airgest, società che gestisce lo scalo.

“I manutentori di Airgest stanno lavorando da ore per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di volo. Grazie alla collaborazione di Vigili del fuoco e polizia, si stanno creando dei percorsi alternativi per poter garantire i voli in partenza già da questa mattina. Si invitano, pertanto, i passeggeri a recarsi al terminal con largo anticipo per compensare eventuali ritardi dovuti ai danni subiti dallo scalo e di rispettare i percorsi alternativi, per entrare e uscire dal terminal, definiti per consentire un sicuro raggiungimento della struttura”.

Possibili disagi

A causa della tromba d’aria e dell’imprevista ondata di maltempo, potrebbero esserci dei disagi per i passeggeri dell’aeroporto di Trapani. “La società di gestione del Vincenzo Florio si scusa anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi che si impegna a ridurre al minimo possibile. Grazie ai gruppi e alle testate che vorranno condividere questo avviso per la preziosa collaborazione”, si legge alla fine della nota.

