“Mistero” in condominio di Librino, trovata pistola con matricola abrasa: si indaga

In corso gli accertamenti dopo il ritrovamento dell'arma nel vano ascensore di un condominio di viale Moncada.

Nell’ambito di mirati servizi di controllo nelle zone periferiche della città, finalizzati al contrasto della criminalità diffusa e in particolare dello spaccio di droga, gli agenti della Polizia di Stato di Catania hanno trovato una pistola con matricola abrasa a Librino.

Trovata pistola a Librino, scattano le indagini

Nel corso delle attività di controllo, gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico impegnati nella perlustrazione del quartiere di Librino, transitando lungo viale Moncada hanno visto un viavai sospetto di persone nei pressi di un condominio della zona.

Hanno quindi deciso di verificare cosa stesse accadendo. Entrati nel palazzo, hanno avviato una preliminare perlustrazione degli spazi comuni, dal vano scale ai corridoi, ma non hanno trovato nessuno. Il monitoraggio è poi proseguito nei vari stabili del condominio – nel quale in passato erano state trovate droga, armi e munizioni – in maniera sempre più approfondita.

Infatti, nell’architrave del vano ascensore del quinto piano, hanno visto – abilmente nascosto – un involucro in cellophane avvolto con del nastro con all’interno una pistola con matricola abrasa e in buone condizioni d’uso.

L’arma, opportunamente messa in sicurezza, è stata sequestrata e sono stati avviati gli accertamenti finalizzati a individuare la provenienza nonché quelli balistici per verificare l’eventuale utilizzo per attività criminose.