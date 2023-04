Truffato da parcheggiatore abusivo, gli spara a morte all’uscita dal ristorante: arrestato

Decisive le testimonianze della compagna dell'assassino e di un negoziante

Una reazione spropositata, di certo non commisurata all’offesa ricevuta, ovvero quella di avere pagato 35 a un parcheggiatore abusivo, costerà cara al 29enne Erick Aguirre. Intanto, ad avere perso la vita in seguito al colpo di pistola esploso dal giovane all’uscita da un ristorante del centro di Houston, negli Usa, è il 46enne Elliot Nix. L’uomo è morto in ospedale poco dopo l’aggressione. La brutta vicenda risale allo scorso 11 aprile.

“Va tutto bene”…

Dopo avere parcheggiato le loro auto davanti il locale, Aguirre e la sua compagna hanno pagato 35 euro al parcheggiatore. Quando però l’uomo, ha capito, dopo avere parlato con un cameriere, che il parcheggiatore era un abusivo, rabbioso per essere stato truffato è tornato all’esterno, ha preso una pistola dal cruscotto dell’auto e gli ha sparato, per poi tornare alla sua cena come se nulla fosse accaduto. «Va tutto bene», avrebbe poi detto alla donna che era con lui.

Tradito dalla compagna

Poco dopo, però, forse capendo di averla combinata grossa, ha preferito lasciare il locale per cenare altrove. A contattare la polizia è stata la donna che era con Aguirre, dopo che le forze dell’ordine avevano diffuso una foto che ritraeva la coppia nel ristorante. Anche un negoziante della zona ha riconosciuto il 29enne, e ha raccontato di averlo visto tornare di corsa alla sua macchina, afferrare una pistola e inseguire Nix. Poco dopo ha sentito uno sparo e visto Aguirre «tornare con nonchalance alla sua auto con la pistola in mano». Il parcheggiatore è stato portato in un ospedale, dove in seguito è morto.