Si tuffa nel lago di Garda per sfuggire all’afa: muore 25enne

Nonostante i veloci soccorsi le condizioni del giovane sono apparse subito disperate

Un gesto che, in estate, causa calura, è il più naturale di tutti, a Sirmione, sul Lago di Garda, si trasforma invece in un dramma. A rimanere vittima di un tuffo, causa calura, è un turista italiano di 25 anni. Una volta in acqua, il giovane è andato in difficoltà non riuscendo più a riemergere. A dare l’allarme sono stati i bagnanti, con il bagnino intento a praticare un primo massaggio cardiaco.

Cerimonia annullata

Trasferito in elicottero all’ospedale, il giovane originario di Reggio Emilia è morto poco dopo l’ingresso. In segno di lutto il Comune di Sirmione ha annullato la cerimonia di consegna della «Bandiera blu» che era prevista proprio alla spiaggia dove si è consumata la tragedia.