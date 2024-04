Dentista conficca la vite nel cranio di un paziente. La vittima: “Mi diceva fosse normale”

Dopo essere stato trasportato d'urgenza in ospedale, l'uomo è stato dimesso e tutto è andato per il meglio

Incredibile quanto accaduto in Turchia. Come emerso in queste ore, un dentista sembra aver “spinto” troppo durante una visita. A causa di una brusca manovra, infatti, lo specialista ha conficcato la vite nel cranio di un paziente.

A spiegare l’accaduto è stata la vittima di questo incidente, il 40enne Ramazan Yilmaz. “Sentivo dolore ma mi diceva che era normale, mentre spingeva però mi ha perforato l’osso della mascella e la vite si è bloccata nel cranio nella zona in cui si trova il liquido cerebrospinale”. Avvenuto in Turchia, l’episodio è arrivato dopo un delicato intervento dentistico presso uno studio medico di Bursa. “Solo quando ho urlato per il dolore ha capito la gravità e mi ha portato in ospedale”- ha raccontato Yilmaz.

L’uomo non è in gravi condizioni

Dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale, l’uomo è stato dimesso e tutto è andato per il meglio. Chiaramente, la vittima ha denunciato il dentista che, in sua difesa, ha annunciato di difendersi da qualsiasi accusa. Il medico, infatti, ha parlato di “imprevisti medici” alla base dell’errore.