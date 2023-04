Turchia, Erdogan riappare in pubblico dopo i problemi di salute

Era stato colpito da un malore la sera del 25 aprile durante un'intervista

Recep Tayyip Erdogan ha partecipato oggi alla fiera della tecnologia di Istanbul, Teknofest 2023, riapparendo così in un pubblico dopo aver annullato per quattro giorni impegni pubblici ed elettorali per problemi di salute. Secondo quanto riporta il giornale turco Hurriyet il presidente turco ha partecipato all’evento insieme al presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev.

Erdogan, candidato al terzo mandato presidenziale nelle elezioni del 14 maggio, era stato colpito da un malore la sera del 25 aprile durante un’intervista in diretta e che il ministro della Salute, Fahrettin Kova, ha imputato a un’ “infezione gastrointestinale”. Nei giorni scorsi ha partecipato ad una serie di eventi in videoconferenza, tra i quali, ieri, all’inaugurazione di un ponte e giovedì alla cerimonia di inaugurazione della prima centrale nucleare della Turchia, quella di Akkuyu.