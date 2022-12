Turismo ibleo chiama Malta: un gemellaggio per il rilancio

Le Amministrazioni comunali di Pozzallo e Scicli hanno promosso una due giorni di incontri per rafforzare i rapporti culturali, turistici e commerciali e per puntare l’attenzione sul territorio

RAGUSA – Una due giorni tra Pozzallo e Scicli per promuovere il turismo con Malta.

L’iniziativa che ha visto i due Comuni iblei promotori di questo gemellaggio è stata pensata per rilanciare i rapporti culturali, turistici e commerciali e per puntare l’attenzione sul territorio siciliano.

A Pozzallo è stato proiettato il documentario ‘Pozzallo, la terrazza sul Mediterraneo’ prodotto e realizzato da un’agenzia di comunicazione e al porto di Pozzallo, all’interno della stazione passeggeri in collaborazione con il Libero consorzio provinciale, la Confcommercio Sicilia e l’agenzia catanese hanno organizzato un momento di confronto con partner istituzionali e commerciali locali, regionali e maltesi dove sono stati approfonditi e potenziati i rapporti transfrontalieri Sicilia-Malta.

Turismo, commercio, cultura, impresa sono stati i temi affrontati durante il momento di confronto.

“Il 2023 sarà un anno importante – ha evidenziato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna – dove intendiamo sviluppare e potenziare il legame con l’isola di Malta. Tante le iniziative in programma con scambi tra le realtà maltesi e le nostre realtà locali nell’ambito dell’istruzione ma anche in quello sportivo, turistico e culturale. Pozzallo è al centro di questo progetto e attraverso questa due giorni intendiamo potenziare e promuovere le potenzialità del nostro territorio e dei nostri talenti. Questo è il nostro obiettivo”.

Madrina dell’importante iniziativa è stata l’attrice Maria Grazia Cucinotta che si è recata anche a Scicli insieme alla delegazione della Mediterranean tourism foundation di Malta, al sindaco del Comune di Naxxar, sempre dell’isola dei Cavalieri, e al presidente sezionale Confcommercio Scicli Daniele Russino.

“Questa visita – ha evidenziato il presidente Russino – fa seguito allo scambio che abbiamo già avuto con Mtf alla fine di ottobre quando siamo andati nell’isola dei Cavalieri e abbiamo cercato di gettare le basi di un gemellaggio che, per il futuro, può diventare un punto di riferimento essenziale per la crescita dei territori a cui lo stesso fa riferimento. Siamo certi che soltanto attraverso l’unione si faccia la forza. Ed è il percorso che stiamo cercando di portare avanti”.

Agli incontri è stato presente anche il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, che da sempre sostiene l’elevazione della qualità del turismo sul territorio isolano.

“Ringraziamo i sindaci di Pozzallo, Roberto Ammatuna, e di Scicli, Mario Marino, oltre agli altri primi cittadini che hanno dimostrato interesse in proposito – ha aggiunto Manenti – per averci seguito in questo percorso. Non ci sono dubbi che quella che ci troviamo di fronte è una scommessa epocale”.

“Da soli, non si può pensare di andare avanti – ha concluso il presidente regionale – . Occorre fare sistema. Occorre promuovere nuove politiche di crescita e di sviluppo coinvolgendo le realtà territoriali che ci stanno accanto, come, in questo caso, con l’isola di Malta”.