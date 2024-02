Turismo: Isola dei Conigli tra le più belle al mondo

Una spiaggia con sabbia dorata, acque blu e molta fauna marina: questa la descrizione dei viaggiatori dopo aver visitato la località di Lampedusa che si accaparra il secondo posto nella classifica di Tripadvisor

LAMPEDUSA – L’ombelico del mondo – per citare una canzone di Jovanotti – siamo noi, almeno in fatto di spiagge, sabbia dorata e limpide acque blu. Secondo la classifica 2024 “Travellers’ Choice – Spiagge best of the best” di Tripadvisor, infatti, l’Isola dei Conigli di Lampedusa si piazza al secondo posto in tutto il mondo per bellezza e per recensioni dei viaggiatori.

Al primo posto in classifica, la spiaggia Praia de Falesia in Portogallo

Al primo posto in classifica, la spiaggia Praia de Falesia in Portogallo e subito dopo l’Isola dei Conigli di Lampedusa che dalle descrizioni dei viaggiatori ha delle “incredibili acque blu e sabbia bianca che fanno da sfondo alla spiaggia. Luogo tranquillo, perfetto per rilassarsi, prendere il sole e nuotare. C’è molta fauna marina da scoprire e sulla riva potresti persino avvistare la fauna selvatica. Il parcheggio è gratuito ed è facile raggiungerlo con i mezzi pubblici”.

Ne è fiero il sindaco Filippo Mannino che dichiara: “TripAdvisor incorona Lampedusa e colloca l’Isola dei Conigli al secondo posto tra le cinque spiagge più belle al mondo. Questo riconoscimento è la sintesi perfetta di ciò che rappresenta la bellezza della natura incontaminata per centinaia di migliaia di turisti che ogni anno scelgono la nostra Isola per godere le vacanze”.

“Un premio – ha concluso il primo cittadino – che accende ancora una volta i riflettori sulle Pelagie e ci rende consapevoli del nostro impegno quotidiano per la salvaguardia della nostra costa. Isole – Lampedusa e Linosa – dallo straordinario fascino che ci ricordano quanto siamo fortunati a vivere qui e orgogliosi di essere isolani”.

Il titolo “Travellers’ Choice” riconosce il più alto livello di eccellenza nel settore dei viaggi. Il premio viene conferito a chi riceve un elevato numero di recensioni e opinioni eccellenti dalla community di Tripadvisor in un periodo di 12 mesi. Sabbia dorata, costiere frastagliate, limpide acque blu: quest’anno le spiagge vincitrici, secondo Tripadvisor e le recensioni della sua community, sono apprezzate dai viaggiatori da molti punti di vista, sia per le giornate di relax sulla spiaggia che per le avventure subacquee.

L’Isola dei Conigli non solo è la seconda al mondo ma anche è anche l’unica spiaggia italiana nella top ten delle migliori: dopo Lampedusa, al terzo posto la Concha beach in Spagna, al quarto posto Ka’napali beach alle Hawaii e al quinto Grace Bay beach in Turks e Caicos.