Turismo, norme sulle strutture ricettive

La settimana delle Commissioni all’Assemblea regionale siciliana

Palermo – La commissione Ambiente, territorio e mobilità esamina le norme in materia di edilizia residenziale pubblica. Il passante ferroviario di Catania e la sicurezza delle case popolari nel comune di Pozzallo sono i temi delle audizioni con le cariche istituzionali locali. Mercoledì l’assessore regionale per i Trasporti riferisce in commissione sul riconoscimento dei corrispettivi chilometrici del Tpl nella periodo covid-19. Le modifiche alla legge di bilancio 2024-2026 sono all’attenzione della seconda commissione.

La commissione Cultura svolge le audizioni nell’ambito dell’esame delle proposte legislative sulla valorizzazione del verde di pregio pubblico e privato. Il sindaco di Palermo e l’assessore regionale per i Beni culturali intervengono sulla salvaguardia dell’albero Falcone. Mercoledì la commissione esamina le bozze di legge sulle strutture turistico-ricettive. I centri di dialisi privati accreditati e gli extra costi dell’ospedale di Siracusa sono i temi dell’audizione e dell’interrogazione che la commissione Salute affronta con l’assessore regionale per la sanità. I disegni di legge sulle dipendenze patologiche, sul contrasto alla solitudine e sulla prevenzione della criminalità organizzata con il protocollo di intesa “Liberi di scegliere” sono in primo piano nell’agenda dei lavori. La commissione Antimafia ascolta i revisori dei conti dell’Istituto Zooprofilattico.

La commissione Attività produttive ha in agenda le norme sui domini collettivi e sull’export manager.

La commissione Ue svolge audizioni sul Po Fesr e sui lavori nel quartiere Villa Rosina a Trapani.

Twittter:@gionaccari