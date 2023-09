Turismo in Sicilia, Confindustria Siracusa: “Dati condizionati da incendio Fontanarossa”

"La media delle perdite stimate nei due mesi luglio e agosto di quest’anno rappresenta circa il 40% del fatturato atteso".

Gli albergatori della Sezione Turismo ed Eventi di Confindustria Siracusa intervengono sui dati delle presenze turistiche in Sicilia e a Siracusa.

Gli albergatori precisano che i dati pubblicati nel sito dell’Osservatorio Regionale del Turismo, elaborati su dati ISTAT, riportati e diffusi recentemente sulla stampa, prendono in esame il 2022 sul 2021: parliamo dunque del post pandemia e della ripresa dopo il fermo.

Stagione segnata dall’incendio di Fontanarossa

Nulla a che vedere con gli andamenti che riguardano l’anno in corso. La stagione è stata, anzi, profondamente segnata nei mesi di luglio e agosto dall’incendio del terminal di Fontanarossa e dai conseguenti rilevantissimi disagi di turisti e viaggiatori.

Infatti, dall’analisi dei dati che abbiamo raccolto tra i nostri albergatori la media delle perdite stimate nei due mesi luglio e agosto di quest’anno rappresenta circa il 40% del fatturato atteso e non realizzato a causa di disdette e mancati arrivi, senza considerare il danno d’immagine, suscettibile di causare ulteriori mancate prenotazioni nel prossimo futuro.

Significativa perdita economica

È un dato significativo in termini di perdita economica per le nostre aziende. Auspichiamo un dialogo costante con le Amministrazioni rendendoci fin da subito disponibili a collaborare per avviare insieme azioni e progetti per migliorare la fruibilità e l’immagine del nostro territorio.