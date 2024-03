Turismo, boom Sicilia per l’estate: scavalcata la Sardegna nelle preferenze

L'Isola sarà una delle mete preferite dagli italiani insieme alla Puglia. Il report di Vamonos Vacanze

In collaborazione con IRCM Ricerca e Sviluppo, il portale Vamonos Vacanze ha analizzato le tendenze degli italiani per quanto riguarda le vacanze dell’estate del 2024. Secondo quanto riportato dal tour operator specializzato in viaggi per single, nell’anno in corso è previsto un boom del turismo per la Sicilia. L’Isola, sarà una delle mete preferite degli italiani insieme a Puglia e Sardegna. In questo modo, si consolida un trend ormai chiaro per gli italiani, ovvero quello di rimanere in Italia anche durante le vacanze estive.

Vamonos Vacanze, il report completo: boom Sicilia

Puglia, Sicilia, Sardegna e mete esotiche, queste le mete preferite dagli italiani per le vacanze dell’estate del 2024. A metterlo in evidenza è il portale Vamonos Vancanze, che spiega: “Le mete più desiderate del 2024 sono posti in cui è possibile alternare esperienze da condividere con gli amici a momenti di benessere individuale, con una particolare attenzione al rispetto della sostenibilità ambientale e della biodiversità dei luoghi visitati” – sottolineano i fondatori di Vamonos-Vacanze.it, tour operator specializzato in vacanze per single.

Turismo, Sicilia sul podio in Italia: il dato

Come emerso dall’analisi del portale Vamonos Vacanze in collaborazione con IRCM Ricerca e Sviluppo, la tendenza è ormai consolidata: durante le vacanze estive, l’italiano preferisce restare in Italia.

Nello specifico, questa è una scelta che riguarda il 56% dei viaggiatori, orientati più sulla Puglia che viaggia al primo posto delle mete più gettonate con il 13%. Segue la Sicilia (11%), mentre l’ultimo gradino del podio spetta alla Sardegna con l’11% delle preferenze.