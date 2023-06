Disavventura alla Scala dei Turchi, turista cade e si fa male: intervengono i pompieri

Vigili del fuoco e 118 in azione per soccorrere il malcapitato nel noto luogo turistico siciliano.

Disavventura per un turista lungo la spiaggia della Scala dei Turchi (Agrigento), soccorso dai vigili del fuoco dopo una brutta caduta.

Necessario il trasferimento in ospedale per le cure necessarie.

Cade sulla spiaggia di Scala dei Turchi, soccorso turista

Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato turista sarebbe scivolato mentre percorreva a piedi la spiaggia, facendosi male a un piede.

Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’accaduto, è intervenuta una squadra di vigili del fuoco per soccorrere il turista e affidarlo al personale del 118. L’ambulanza giunta sul posto ha trasferito l’uomo al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure del caso.

Immagine di repertorio