Tragedia a Vulcano, turista tedesco viene colto da malore in acqua e muore: soccorsi inutili

Giornata tragica a Vulcano, nelle isole Eolie, dove un turista tedesco è morto a seguito di un infarto. A nulla sono valsi i soccorsi.

Si è trasformata in tragedia una vacanza in Sicilia di un turista tedesco, morto per un malore alle isole Eolie.

L’uomo, un 61enne originario di Francoforte, si sarebbe sentito male mentre stava facendo un bagno nella zona di Grotta del Cavallo, a Vulcano, in occasione di una gita in barca.

I soccorsi e il decesso

Sul posto si sono presentati gli operatori della Guardia Costiera e i sanitari del 118 ma, nonostante i tentativi di rianimazione, per il turista tedesco non ci sarebbe stato nulla da fare.

Secondo una prima ipotesi, l’uomo sembrerebbe essere stato colto improvvisamente da un infarto. La salma della vittima è stata trasportata al porto di Lipari e successivamente nella sala mortuaria del cimitero, in attesa che venga restituita ai familiari in Germania per i funerali.