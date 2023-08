Turisti italiani scappano da locale senza pagare, Meloni all’ambasciata: “Saldate il conto per questi imbecilli”

La premier Meloni ha dato l'imput all'ambasciata italiana di pagare il conto non saldato da quattro turisti italiani scappati dal locale in Albania

Quattro turisti italiani sono fuggiti da un ristorante di Berat senza saldare il conto.

La premier Giorgia Meloni, presente negli ultimi giorni in Albania, ha dato così mandato all’ambasciata italiana di pagare quanto dovuto dai compatrioti.

“Su indicazione del presidente del Consiglio abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato”, si legge in una nota rilasciata dalla sede diplomatica. Che ha quindi precisato come per il pagamento siano stati utilizzati “fondi personali del premier”.

E’ stato il premier albanese Edi Rama a raccontare, in un’intervista a La Stampa, la reazione di Giorgia Meloni di fronte alla notizia, di cui “tutti in Albania ridevano”. Durante un incontro a Valona, infatti, Rama ha riferito l’episodio al presidente del Consiglio, la quale “ha fatto il muso e ha ordinato all’ambasciatore: ‘Vada subito a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L’Italia non può perdere di rispetto all’estero”.

Conto saldato con fondi personali della premier

L’ordine di saldare il conto ha immediatamente suscitato polemiche, in seguito alle quali l’ambasciata ha precisato che non sono stati utilizzati fondi pubblici. “Con riferimento al saldo del conto del ristorante a Berat non onorato da turisti italiani – sottolinea infatti una successiva nota della sede diplomatica – si precisa che il pagamento è stato liquidato con fondi personali del presidente Meloni per il tramite dell’Ambasciata, che si è limitata ad effettuare materialmente il versamento”.