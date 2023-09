Turisti terrorizzati e costretti a consegnare soldi prelevati dal bancomat: si indaga a Palermo

Dopo l'ennesimo caso, scattano le indagini nel capoluogo regionale.

Turisti minacciati e costretti a prelevare soldi dal bancomat per consegnarli ai malviventi: è la dinamica dell’ennesima rapina registrata nel centro cittadino di Palermo.

Al vaglio degli inquirenti diversi casi di rapine, furti e scippi registrati nel capoluogo regionale.

Turisti vittima di rapine e scippi a Palermo, si indaga

Polizia di Stato e carabinieri stanno indagando su diversi casi di scippi e rapine nel centro cittadino, registrati in buona parte di sera. Dei malviventi – allo stato non identificati – avrebbero costretto in più occasioni dei turisti a prelevare soldi dai bancomat e a consegnarli ai rapinatori.

Uno dei ultimi casi si è registrato in via Milano, dove una coppia sarebbe stata fermata e rapinata da tre giovani.

Immagine di repertorio