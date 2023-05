Nicola Porro sgombra il campo dalle ipotesi di un suo possibile passaggio in Rai. “Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a casa – ha scritto in un tweet il conduttore di “Quarta Repubblica” – Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia famiglia”.

