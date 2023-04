Twitter Blue, “flop” per Elon Musk? Solo 116mila iscritti a marzo 2023

I dati, seppur stimati e non ufficiali, sembrano segnalare uno scarso interesse per la nuova opzione Premium di Twitter.

Twitter Blue, il nuovo servizio “premium” del noto social di Elon Musk avviato dopo la decisione di togliere il badge blu per gli account verificati, sembra non aver riscosso particolare successo. I dati di SimilarWeb, infatti, parlano di “appena” 116mila utenti registrati al servizio nel mese di maggio 2023. Non di certo il “boom” atteso dal proprietario del social network.

L’azienda statunitense, proprietaria del social che vanta circa 500 milioni di utenti attivi al mese in tutto il mondo, non ha rilasciato dati ufficiali. In base alle stime, però, le nuove strategie di Elon Musk non stiano riscuotendo particolare successo tra gli utenti e gli amanti dei social.

Cos’è Twitter Blue, quanto costa e come funziona

Twitter Blue è il servizio di abbonamento premium di Twitter, opzionale e necessario per ottenere la famosa spunta blu nell’account verificato. I prezzi variano, con pacchetti che partono da circa 8 dollari statunitensi al mese (o 84 se si sceglie il piano di abbonamento annuale).

Tra i servizi offerti dall’abbonamento premium, ci sono:

Spunta blu (che appare solo quando vengono verificati tutti i requisiti);

Modifica Tweet (fino a 30 minuti dopo la pubblicazione);

Annunci dimezzati;

Tweet più lunghi (fino a 4.000 caratteri);

Cartelle di segnalibri per raggruppare e organizzare i propri tweet salvati in cartelle personalizzate;

Icone app personalizzate e temi originali, con diverse opzioni colorate e novità disponibili a tempo limitato;

Immagini del profilo NFT;

Navigazione personalizzata;

Scheda spazi: una nuova interfaccia all’interno degli spazi che offre un accesso facilitato ai contenuti audio (al momento disponibile solo per gli abbonati Twitter Blue);

Articoli popolari e aggregatori per lunghe discussioni;

Annullamento Tweet;

Priorità in conversazioni e ricerche su Twitter;

Caricamento di video più lunghi (fino a 60 minuti, con risoluzione 1080p e dimensione massima di 2GB);

Autenticazione a due fattori tramite SMS.

Spunta blu su Twitter, i requisiti

Per ottenere la famosa spunta blu, gli abbonati di Twitter Blue dovranno soddisfare una serie di requisiti. Oltre all’aver sottoscritto l’abbonamento (i cui prezzi e disponibilità variano da Paese a Paese), l’utente dovrà rispondere ai criteri di idoneità:

Completezza : l’account dovrà avere un nome utente e una foto profilo;

: l’account dovrà avere un nome utente e una foto profilo; Uso attivo del social (serve attività nei 30 giorni precedenti all’abbonamento a Twitter Blue);

(serve attività nei 30 giorni precedenti all’abbonamento a Twitter Blue); Sicurezza : potranno ottenere la spunta blu solo gli utenti con un account creato da almeno 90 giorni e un numero di telefono confermato;

: potranno ottenere la spunta blu solo gli utenti con un account creato da almeno 90 giorni e un numero di telefono confermato; Veridicità : foto, nome visualizzato e nome utente non devono essere stati modificati di recente;

: foto, nome visualizzato e nome utente non devono essere stati modificati di recente; Assenza di segni ed elementi ingannevoli o riconducibili a reati, manipolazione della piattaforma o spam.

Immagine di repertorio