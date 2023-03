Uber sbarca a Palermo, al via prenotazione corsa taxi con l’App

L’accesso alla tecnologia consente di ottimizzare ulteriormente le corse, riducendo i tempi

Prosegue la collaborazione tra Uber e il consorzio It Taxi. Dopo Roma, Milano e Napoli, anche a Palermo da ieri cittadini e turisti possono prenotare una corsa con i taxi del Radio Taxi Trinacria 091 6878 direttamente dalla app Uber. Grazie all’accordo siglato a Roma a maggio dello scorso anno e rivolto a oltre 12mila taxi in più di 80 città italiane, i taxi del Radio Taxi Trinacria possono ricevere ed effettuare corse richieste dagli utenti dell’app Uber.

L’accesso alla tecnologia di Uber consente di ottimizzare ulteriormente le corse, riducendo i tempi tra una corsa e l’altra e quindi incrementare l’offerta di trasporto. “Radiotaxi Trinacria è entusiasta di intraprendere, grazie a It Taxi, questa nuova collaborazione con Uber – dice Francesco Paolo Calista, presidente di Radiotaxi Tronacria -. Le nostre energie saranno rivolte al raggiungimento di standard qualitativi sempre migliori e vicini alle esigenze della clientela, offrendo un servizio di trasporto efficiente e capillare”.

“Dopo Roma, Milano e Napoli siamo entusiasti di iniziare la collaborazione con Radiotaxi Trinacria che ci permetterà di offrire nuove opportunità di spostamento per rendere la mobilità urbana di Palermo più efficiente per tutti, cittadini e turisti – ha aggiunto Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia -. Siamo determinati a essere un vero partner per il settore dei taxi in tutta Italia e siamo entusiasti di proseguire questo nuovo capitolo di fiducia e cooperazione”.