Si ubriaca e inizia a infastidire i clienti, “caos” al bar: denunciato giovane

Il ragazzo si sarebbe rifiutato anche di pagare il conto e di fornire le generalità ai carabinieri.

Ubriaco inizia a molestare i clienti e si rifiuta di pagare il conto: è accaduto in un bar di via Roma a Lampedusa.

L’episodio si è concluso con una denuncia.

Ubriaco molesta i clienti in bar di Lampedusa, denunciato

Pare che l’uomo, un ospite dell’hotspot di contrada Imbriacola di circa 20 anni e di origine tunisina, abbia prima abusato di alcolici vari all’interno dell’esercizio e poi iniziato a dare fastidio ai clienti. In più, si sarebbe rifiutato di pagare il conto.

Necessario l’intervento dei carabinieri per ripristinare la calma. Il giovane si sarebbe rifiutato sia di salire sul veicolo della cooperativa del centro ospitante sia di fornire le proprie generalità ai militari dell’Arma. Per questo è stato denunciato alla Procura di Agrigento per resistenza a pubblico ufficiale.

Immagine di repertorio