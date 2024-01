Ubriaco, causò incidente provocando morte di un’intera famiglia: scatta il carcere

Un 39enne di Vittoria, nel Ragusano, dovrà scontare 4 anni di galera per aver determinato la morte di un'intera famiglia a seguito di un incidente

Nella giornata di mercoledì 17 gennaio il personale del Commissariato di P.S. di Vittoria, ha proceduto all’arresto di un trentanovenne, destinatario di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, per scontare la pena complessiva di anni 4 di reclusione a seguito di condanna definitiva. Tale provvedimento definitivo è scaturito a seguito di condanna dell’uomo per i reati di omicidio colposo plurimo e omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza.

L’incidente mortale si verificò nel 2012

I fatti di reato risalgono al mese di novembre del 2012, allorquando l’autore del reato, alla guida in stato di ebbrezza alcolica, provocò un gravissimo incidente stradale causando la morte di una intera famiglia. Divenuta definitiva la condanna, l’uomo veniva raggiunto da un ordine di esecuzione per la espiazione di pena detentiva in carcere, provvedimento eseguito nella giornata di mercoledì dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Vittoria che, espletate le formalità di rito, hanno condotto l’arrestato presso la casa circondariale di Ragusa.

