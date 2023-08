Ubriaco si masturba davanti a mamma e figlia e poi le minaccia, denunciato

Il 47enne marocchino è stato denunciato per atti osceni in luogo aperto al pubblico aggravato dalla presenza di minori

Qualche sera fa, attorno alle 22.00, in Brianza, una mamma 43enne e la propria figlia 12enne erano intente a mangiare un gelato al tavolino di un bar del centro del paese quando l’uomo seduto davanti a loro, dopo averle fissate con insistenza, ha cominciato a toccarsi i genitali per poi tirarli fuori e cominciare a masturbarsi. La mamma, preoccupata anche per l’impatto che la situazione potesse avere sulla figlia, si è alzata ed è andata verso l’uomo e intimandogli di farla finita e ricomporsi subito ma questi di contro, palesemente ubriaco, ha reagito offendendo e aggredendo verbalmente la donna per poi minacciarla dicendole “ti ammazzo, tu non lo sai ma io sono marocchino, ti ammazzo”.

L’intervento dei carabinieri

Poi all’avvicinarsi del titolare del bar e di altre persone si è alzato in piedi tirandosi su i pantaloni. I carabinieri, nel frattempo allertati e immediatamente sopraggiunti sul posto, hanno bloccato l’uomo e lo hanno portato in caserma per le operazioni di identificazione, al termine delle quali il 47enne marocchino è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di atti osceni in luogo aperto al pubblico aggravato dalla presenza di minori e per il reato di minaccia.