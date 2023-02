Sanremo 2023, esposto per atti osceni contro Fedez e Rosa Chemical

Nella serata conclusiva del Festival, lo scorso 11 febbraio, i due cantanti sono stati protagonisti di un bacio sul palco del Teatro Ariston

L’atto sessuale mimato nella serata finale di Sanremo 2023 da Fedez e Rosa Chemical rischia di finire in tribunale. Un esposto per atti osceni in luogo pubblico è stato infatti presentato da Pro Vita & Famiglia presso la Procura della Repubblica di Sanremo.

I due cantanti protagonisti di un bacio sul palco del Teatro Ariston

Nella serata conclusiva del Festival, lo scorso 11 febbraio, i due cantanti sono stati protagonisti di un bacio sul palco del Teatro Ariston, e “hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva. Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale”, si legge in una nota congiunta firmata da Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, Carlo Giovanardi, ex ministro con delega alla Famiglia, e l’avvocato Valerio Cianciulli “padre di due figli minorenni”. L’esposto è arrivato sulla scia di una petizione popolare della Onlus che ha raccolto oltre 37mila firme.