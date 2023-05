Uccide figlio neonato mettendo paracetamolo nel latte: madre condannata a 5 anni di carcere

Sul diario della giovane note agghiaccianti contro la sua piccola creatura.

Le notizie folli, dal mondo, non mancano mai, ma sono quelle che riguardano i bambini, ancor più se neonati a inorridire maggiormente. La storia di llie Jacobs, che quando aveva 16, dopo avere partorito, causa malessere mentale ha aggiunto dosi massicci di medicina nel latte del suo bambino di appena 38 giorni è inquietante.

Corpo martoriato

Tra l’altro, il piccolo, poco prima di morire, aveva riportato diverse fratture, una alla tibia destra e quattro all’alluce del piede. A distanza di tre anni sua mamma, oggi 19enne, si è dichiarata colpevole di omicidio colposo ed è stata condannata a cinque anni di carcere.

Il rifiuto di essere aiutata

Alcuni parenti della ragazza si offrirono di aiutarla con il bambino. La ragazza madre però ha sempre rifiutato, così come ha rifiutato l’aiuto dei servizi sociali che volevano inserire Archie in un piano di protezione dell’infanzia. Quando il bimbo venne trovato morto in casa, gli investigatori trovarono un diario con note agghiaccianti scritte solo due settimane prima che lei uccidesse suo figlio.