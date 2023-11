Uccide la moglie a colpi di mazza da baseball: terribile femminicidio in casa

Una donna è stata uccisa a colpi di mazza da baseball dal marito: era scesa in strada a chiedere aiuto ma per lei non c'è stato nulla da fare

Orribile femminicidio a Parma, l’ennesimo purtroppo da inizio 2023 in Italia. Una donna di 66 anni è stata infatti uccisa a colpi di mazza da baseball nel centro di Salsomaggiore Terme (Parma). La vittima, Meena Kumari, di nazionalità indiana, è stata aggredita dal marito che l’ha colpita più volte al corpo e alla testa. Soccorsa dal 118, la donna è morta sul posto. Il marito è stato fermato dai carabinieri e si trova in caserma a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’uomo ha aggredito la moglie in casa

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe aggredito la donna in casa, di fronte anche ad alcuni familiari, e la vittima, nel disperato tentativo di salvarsi, sarebbe poi scesa in strada per chiedere aiuto. L’uomo, dopo averla raggiunta, avrebbe continuato a colpirla sino a ucciderla. Una giovane donna carabiniere, libera dal servizio, sentendo la vittima urlare e chiedere aiuto è intervenuta e ha fermato l’uomo.

