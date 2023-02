Ucraina, Biden a Kiev in visita a sorpresa: incontro con Zelensky

Il presidente degli Stati Uniti a Kiev in visita a sorpresa prima dell'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina che cade il 24 febbraio

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il collega ucraino Volodymyr Zelensky hanno tenuto un incontro nella cattedrale di San Michele a Kiev, secondo quanto riferito dai media ucraini e diffuso con immagini e video in quella che per il leader della Casa Bianca è una visita a sorpresa. “Biden con Zelensky a Kiev. Cattedrale di San Michele”, si legge come didascalia ad alcuni immagini.

Il presidente Usa in piazza Mikhailovskaya

Joe Biden è apparso anche in piazza Mikhailovskaya, dove il presidente americano ha camminato mentre risuonavano le sirene di allarme anti aereo. Poco prima filmati diffusi sui social mostravano un importante corteo di automobili in un centro della capitale ucraina completamente chiuso al traffico. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Kiev in una visita a sorpresa, prima dell’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina che cade il 24 febbraio.

Le condizioni di sicurezza

Da Mosca un messaggio sembra voler precisare le condizioni di sicurezza che sarebbero state decise in anticipo: “Biden è volato a Kiev. Putin, attraverso canali segreti, su richiesta di Washington, ha dato garanzie di sicurezza per la visita di Biden a Kiev. Ma Zelensky ha dato l’ordine di attivare deliberatamente un falso allarme antiaereo”, ha scritto il politologo russo Sergei Markov sui social, considerato figura vicina a Putin.

Biden: “Kiev e democrazia non sono cadute, mondo con voi”

‘Un anno fa il mondo si aspettava la caduta di Kiev” e ”la fine dell’Ucraina, ma un anno dopo Kiev è ancora qui, l’Ucraina è ancora qui, la democrazia è ancora qui”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel corso di una conferenza stampa congiunta a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ‘‘Gli Stati Uniti sono con lei, il mondo è con lei”, ha aggiunto Biden. Il presidente americano ha detto di ”ricordare bene quando ho chiesto” a Zelensky, nel corso di una telefonata la notte dell’invasione, ”cosa posso fare per lei, come posso aiutarla. Lei mi ha risposto riunisca i leader del mondo e gli chieda di sostenere l’Ucraina”.

Zelensky: “Raggiunti risultati storici anche grazie ad alleati”

“Abbiamo già raggiunto risultati storici, anche grazie agli alleati, agli Stati Uniti”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo a Kiev accanto al presidente americano Joe Biden, in visita a sorpresa nella capitale ucraina. Zelensky ha parlato di “un dialogo”, tra Stati Uniti ed Ucraina, “importante” e “diventato cruciale”. “Ringrazio il presidente Biden, il suo lo staff, il Congresso americano, per la sua presenza a Kiev, per il livello di cooperazione con noi. E’ importante, ha sottolineato, che sia venuto oggi, ad un anno dall’invasione”, e questo dimostra – ha osservato – “quanto resiliente” sia stata l’Ucraina “quanto abbia resistito”.