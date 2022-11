Missili russi caduti in Polonia, le possibili conseguenze in Europa

Secondo l’intelligence Usa, due missili russi lanciati contro l’Ucraina avrebbero colpito Przewodow. Varsavia convoca d’urgenza il Consiglio di sicurezza nazionale

Due dei missili russi lanciati oggi contro l’Ucraina sarebbero caduti su Przewodow, un paese polacco vicino alla frontiera ucraina. Lo scrive la Bild, secondo la quale sarebbero morte due persone.

La notizia è rilanciata anche dall’agenzia russa Ria Novosti. Anche i media Usa confermano la notizia che due missili russi sono caduti nel territorio della Polonia, paese membro della Nato, uccidendo due persone. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando l’Associated Press che, a sua volta, cita un funzionario dell’intelligence americana.

Convocato d’urgenza comitato sicurezza nazionale in Polonia

“Il presidente del Consiglio polacco Mateusz Morawiecki ha convocato una riunione urgente del Comitato per la sicurezza nazionale e la difesa”. Lo ha annunciato su Twitter Piotr Müller il portavoce di Morawiecki.

Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha convocato d’urgenza una riunione del comitato per la sicurezza e la difesa nazionale. Lo ha annunciato su Twitter il portavoce del governo polacco Piot Müller senza fornire la ragione della convocazione d’urgenza che i media locali collegano alle notizie secondo le quali due dei missili lanciato nell’attacco a tappeto dei russi contro l’Ucraina hanno colpito una località polacca vicino al confine.

La notizia, riporta il sito del Guardian, è stata confermata dall’intelligence Usa, secondo la quale i missili hanno raggiunto il Paese Nato, uccidendo due persone.

Secondo quanto riportato dall’emittente polacca Radio Zet, fonti non ufficiali due missili vaganti hanno colpito una fattoria della località di Przewodow, vicino al confine con l’Ucraina. Sul posto vi sarebbero agenti di polizia, della procura e delle forze armate.

In precedenza, Marcin Lebiedowicz, portavoce dei vigili del fuoco di Hrubieszow, a circa 35 chilometri a nord di Przewodow, ha confermato intervistato da una radio locale che nella zona sono avvenute delle esplosioni, le cui cause sono ancora da determinare. “Abbiamo ricevuto la notifica di un’esplosione nel patio di un deposito di cereali, per il momento confermiamo che qualcosa è successo e due persone sono morte”, ha detto ancora.

L’Ungheria convoca consiglio difesa

Anche l’Ungheria convoca il suo consiglio di Difesa, dopo la Polonia che oggi sarebbe stata raggiunta da due missili lanciati dai russi contro l’Ucraina. “In risposta allo stop dei trasferimenti di petrolio attraverso l’oleodotto di Druzhba e il missile che ha colpito il territorio della Polonia, il premier Viktor Orban ha convocato il consiglio di Difesa per le 20”, ha scritto su Twitter il portavoce del governo Zoltan Kovacs.