Ucraina, Zelensky “Situazione sempre più complicata sul campo”

La situazione si sta “complicando” sul campo di fronte alle truppe russe in Ucraina, che è ancora una volta bersaglio di intensi bombardamenti. E’ quanto ha ammesso nel suo messaggio quotidiano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Durante i 346 giorni di questa guerra, ho detto spesso che la situazione in prima linea era difficile. E che la situazione si stava complicando”, ha spiegato.

Il presidente ucraino: “Paese bersaglio di intensi bombardamenti”

“Ora siamo di nuovo in un momento simile. Un momento in cui l’occupante mobilita sempre più le sue forze per spezzare la nostra difesa. È molto difficile ora a Bakhmut, Vuhledar, Lyman e in altre regioni”, ha aggiunto il capo di Stato ucraino.