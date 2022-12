UE, Gentiloni: “Relazione con Africa e Mediterraneo è il futuro”

Il commissario UE per l'economia, Paolo Gentiloni, ha parlato dei rapporti futuri con Africa e Mediteranneo durante il Med Roma

”La relazione con il Mediterraneo e con l‘Africa è il futuro” per l’Ue. Lo ha dichiarato il commissario UE per l’economia, Paolo Gentiloni, durante il suo intervento al Med Roma.

“Servono investimenti strategici perché l’Africa e il Nord Africa stanno guardando al futuro non solo all’emergenza. Occorre affrontare non solo le emergenze come come cibo, energia, fertilizzanti e vaccini: basti pensare che il 99% delle attrezzature mediche è importato e solo l’1% è fatto in Africa”.

Gentiloni: “Occorrono visione e prospettiva”

Per Gentiloni, inoltre, l’Unione europea non dovrebbe investire individualmente, Stato per Stato, ma unita. ”Bisogna avere chiara la visione e la prospettiva: se guardi la demografia e la geografia questa area, dell’Europa Mediterraneo e Africa, siamo nella stessa sfida e questa sarà, nel prossimi 10-20 anni, un’area in cui vivono milioni di persone e con una straordinaria occasione di sviluppo”.