Ultimo e Cesare Cremonini emozionano alle Eolie: il video del duetto

Due calici di vino, un muretto e due amici e colleghi che si godono una serata d’estate siciliana al profumo del mare a Salina nelle Isole Eolie. Un incontro quello tra Cesare Cremonini e Ultimo che, come scrive il cantautore bolognese, nasce per caso.

Il video che hanno diffuso entrambi su Instagram nelle ultime ore sta facendo impazzire il web e i fan perché duettano su un celebre brano di Cremonini imbracciando una chitarra.

Ultimo e Cremonini, il duetto

Si trovano a Salina, nelle Isole Eolie, Sicilia, e i due cantautori italiani Ultimo e Cremonini hanno deciso di postare un duetto improvvisato del brano #Marmellata25. Come ben visibile dal video, il risultato è da brividi.

Ecco come ha commentato il tutto Cremonini su Instagram: “Persi su un isola. Salina, la più verde delle Eolie, incontrarci per caso al porto e stare insieme una sera, tra i miei e i tuoi amici di sempre. Bologna e Roma. Fino a notte fonda, con il vino vulcanico, la chitarra americana, ridere e ridere per prenderci in giro e prendere in giro ogni cosa tranne le stelle così da vivere il più seriamente possibile quello che serio è davvero. La vita in musica e tutti i suoi segreti da cui non si smette mai di imparare. Siamo stati bene come tutte le volte in cui ci vediamo Nic, ma qui un po’ di più”. E il cantautore romano ha scritto questo: “Quella che mi nascondevi tu… l’ho trovata”.

Foto via Instagram @cesarecremonini