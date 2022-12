Un annullo filatelico per celebrare i 130 anni del Club alpino siciliano

Domenica 11 dicembre, in occasione della Giornata internazionale della montagna, saranno celebrati i 130 anni del Cas-Club Alpino Siciliano al “Castellaccio” di Monte Caputo a Monreale.

Uno speciale annullo filatelico realizzato da Poste Italiane sarà apposto su cartoline che raffigurano foto storiche tratte dall’archivio del Club.

L’iniziativa si svolgerà presso la Stazione Alpina “Castellaccio” e vedrà il Castello visitabile e aperto a chiunque vorrà farsi annullare un valore postale con il timbro realizzato apposta dalle Poste Italiane.

Il sodalizio, per l’occasione farà stampare alcune cartoline raffiguranti immagini storiche tratte dal proprio archivio fotografico, e sarà previsto un tesseramento “speciale” per chi vorrà associarsi al Club versando la sola quota annuale (quindi senza tassa d’ingresso). Per l’ora di pranzo è previsto “Pani cu l’ogghiu, vinu e alivi”, uno spuntino rurale con prodotti locali.

Per chi volesse partecipare a quest’ultimo è necessario prenotare a prenotazioni@clubalpinosiciliano.it