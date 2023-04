“Un calcio alla violenza”: presentata la partita di solidarietà per dire no ai maltrattamenti sulle donne

Presentata questa mattina la gara di solidarietà tutta al femminile che si terrà giovedì 4 maggio all'Alpha Sport Stadium di Catania

Lo sport contro ogni forma di maltrattamento, è questo l’obiettivo di “Un calcio alla violenza”. E’ stata presentata questa mattina, presso la sede dell’associazione “InsiemeperlaVita” in via Anapo 18, l’iniziativa benefica a favore delle donne che vedrà le ragazze dell’agenzia Licitra Service, da sempre in prima linea nel sociale, sfidarsi in campo, in veste di calciatrici, giovedì 4 Maggio alle ore 20:00 al centro sportivo Alpha Sport Stadium (Via Archimede Cirinnà 2, Catania).

La partita di beneficenza godrà del patrocinio gratuito dell’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) e avrà come madrina la conduttrice e modella Naomi Moschitta, presente quest’oggi alla conferenza stampa. L’evento organizzato e promosso dalla Licitra Service di Antonio Licitra si inserisce all’interno di una serie di iniziative, da sempre sposate dall’agenzia catanese, per contrastare la violenza di genere. La Licitra Service dopo aver promosso la campagna “È Pasqua per tutti” continua, dunque, la sua missione di beneficienza.

Per l’occasione, infatti, oltre alla possibilità di poter donare fisicamente al campo da gioco in occasione del match, verrà contemporaneamente lanciata una campagna di raccolta fondi online tramite la piattaforma “Go found me” ( https://gofund.me/cd5d3ca7) Il ricavato verrà interamente devoluto all’associazione antiviolenza “Insiemeperlavita”.

Maria Grazia Felicioli: “Bisogna creare una rete per combattere la violenza sulle donne: serve parlarne”

Presente alla conferenza stampa la presidente dell’associazione “Insiemeperlavita”, Maria Grazia Felicioli, ha ribadito il come occorra combattere quotidianamente il fenomeno della violenza sulle donne, contribuendo tutti a parlarne ed affrontarlo senza alcuna paura: “Sono felice per questo evento e per quello che si è riusciti ad organizzare – le parole di Maria Grazia Felicioli – Noi ci occupiamo di ascoltare le donne che subiscono violenza: offriamo supporto e consulenza legale/psicologica alle donne che vogliono denunciare le violenze subite. È un percorso lungo e tortuoso, molto delicato, sia per le donne che per noi che le accompagniamo. Questo è il nostro obiettivo. Noi andiamo nelle scuole per far breccia nel cuore dei giovani: è importante parlare loro, è fondamentale fare campagne di sensibilizzazione e soprattutto prevenzione. Ogni giorno si sentono queste notizie drammatiche: quello che sosteniamo sempre è che serve non abituarsi ad esse. Occorre assolutamente reagire a tutto questo. Ognuno di noi è chiamato a contribuire alla causa: quando una donna viene maltrattata o uccisa, siamo tutti parte lesa. Scendiamo in campo, non solo il 4 maggio: siamo tutti parte lesa. Con la nostra Associazione, recentemente, abbiamo aperto una stanza ascolto intitolata alla memoria di due ragazze barbaramente uccise, Lauretta Russo e Giordana Di Stefano, ed abbiamo anche istituito a partire da marzo un corso anti difesa e anti aggressione per donne che si tiene ogni martedì sera. Ribadisco: urge parlare, parlare ogni giorno per estirpare questo cancro. Dobbiamo arrabbiarci tutti quando sentiamo disgrazie di questo tipo: solo così si potrà finalmente sconfiggerlo”.