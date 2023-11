Torna su Rai Uno “Un professore” con Alessandro Gassmann, le novità della seconda stagione

Alessandro Gassmann torna in prima serata su Rai Uno nei panni del protagonista Dante Balestra: tutti i dettagli su "Il Professore 2".

Da giovedì 16 novembre 2023 ore 21:30 torna su Rai Uno “Un professore” con la seconda stagione. La serie è coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, diretta da Alessandro Casale al posto di Alessandro D’Alatri e scritta da Sandro Petraglia, Fidel Signorile, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni. È basata su una serie spagnola dal titolo “Merlì”.

Consta di sei puntate che andranno in onda ogni giovedì sera su Rai Uno.

“Un professore”, seconda stagione: cast e trama

La trama

La serie racconta la quotidianità di Dante Balestra, professore di filosofia in un liceo di Roma con una vita privata abbastanza movimentata. È divorziato da Floriana, ha un figlio di nome Simone e una relazione con Anita.

Nella seconda stagione di “Un professore”, Dante Balestra continuerà a districarsi tra vita professionale e privata. Nel liceo Leonardo Da Vinci di Roma dove insegna con metodi innovativi, Balestra continua ad essere un punto di riferimento. I suoi alunni sono i già conosciuti Simone, Manuel, figlio di Anita, Luna, Matteo e Laura. A questi se ne aggiungeranno di nuovi. Ci sarà Viola che è una ragazza con disabilità, Ryan che proviene dall’Africa ed è una promessa del calcio e Nina che ha origini slave e una vita difficile. Ritorna anche Mimmo, ex studente di Dante, finito in carcere e che adesso è in semilibertà.

Nella vita privata di Balestra ci sono sempre situazioni da sciogliere o risolvere. La storia d’amore con Anita procede molto bene. Adesso i due vivono insieme in una villa alle porte della Capitale con i rispettivi figli. Ricominciano i problemi quando si rifà viva l’ex moglie Floriana. Tornata a Roma, la donna pretende di abitare nella villa. Inoltre, Anita ritrova Nicola, affascinante manager, nonché padre di Viola e genitore biologico di Manuel.

Il cast di “Un professore”

Nella seconda stagione di “Un professore”, il cast si arricchisce di new entry e di gradite conferme. Accanto ad Alessandro Gassmann nei panni del protagonista Dante Balestra, ci saranno: Claudia Pandolfi (Anita), Thomas Trabacchi (Nicola), Christiane Filangieri (Floriana), Nicolas Maupas (Simone Balestra), Damiano Gavino (Manuel Ferro) e Domenico Cuomo (Domenico Bruni).

Dove e come vedere la serie

È possibile vedere la seconda stagione di “Un professore” ogni giovedì sera su Rai Uno dal 16 novembre ore 21:30 e in diretta streaming su RaiPlay. Inoltre, sulla piattaforma di streaming della Rai non solo si potrà seguire la serie on demand, ma i primi due episodi della seconda stagione saranno già disponibili dal 14 novembre.

Immagine di repertorio