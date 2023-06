Una formazione altamente specializzata attraverso la sinergia fra Terna e UniPa

Presentato il master in Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica. Tyrrhenian Lab guarda al Sud e alla Sicilia per continuare a valorizzare le energie green

PALERMO – Procede a passi spediti il percorso avviato l’anno scorso tra l’Università di Palermo e Terna, che ieri mattina hanno presentato a Palazzo Steri il master di secondo livello Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica, inserito nell’ambito del progetto più ampio del Tyrrhenian Lab. L’obiettivo è quello di formare dei giovani altamente specializzati che potranno aiutare a portare avanti l’obiettivo della transazione energetica del Paese, senza dover migrare dal Sud per trovare un lavoro soddisfacente.

“La lotta al riscaldamento globale – ha dichiarato in collegamento Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato di Terna – passa dall’adozione di un nuovo paradigma energetico che comprende l’integrazione diffusa delle fonti di energia rinnovabili, l’elettrificazione dei consumi e l’efficientamento energetico, nonché dallo sviluppo e dall’utilizzo di tecnologie innovative che consentano la digitalizzazione dei processi. Per la nostra azienda, la formazione e lo sviluppo di competenze tecniche e trasversali di alto livello rappresentano uno dei punti cardine della strategia di crescita a lungo termine. Grazie al Tyrrhenian Lab potremo contare su future colleghe e colleghi in grado di affrontare le complesse dinamiche del mercato dell’energia e di saper cogliere le opportunità offerte dal processo di transizione energetica in corso. Terna ha deciso di puntare anche sulla valorizzazione del Mezzogiorno, territorio di fondamentale importanza strategica in termini di risorse e capitale umano. Ringrazio, dunque, gli atenei di Palermo, Cagliari e Salerno per il solido rapporto di collaborazione strategica creato nel tempo e per aver creduto nella rilevanza di questa iniziativa”.

L’azienda ha previsto un investimento di 100 milioni di euro tra il 2022 e il 2026 per il progetto Tyrrhenian Lab, che oltre a valorizzare le competenze e le eccellenze del nostro territorio comprende anche la costruzione del Tyrrhenian Link, un’opera all’avanguardia composta da due linee elettriche invisibili (una dalla Campania alla Sicilia e una dalla Sicilia alla Sardegna) per un totale di 970 km di collegamento. Tale infrastruttura contribuirà a favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l’affidabilità della rete, oltre a promuovere la sicurezza energetica del Paese.

“La Sicilia – ha sottolineato Francesco Del Pizzo, direttore strategie di sviluppo rete e dispacciamento di Terna, nonché presidente e coordinatore scientifico del Tyrrhenian Lab – è una terra ricca di risorse naturali e di tantissime iniziative imprenditoriali che puntano allo sviluppo di fonti rinnovabili. In questo campo, c’è l’impegno di Terna di costruire le infrastrutture che serviranno in futuro ad integrare queste risorse e rendere l’Italia decarbonizzata Abbiamo fatto degli investimenti importantissimi come il Tyrrenian Link, l’opera più importante che stiamo costruendo, che prevede un investimento di 3,7 miliardi di euro. Tutto ciò non è però sufficiente, perché per poter guidare una transizione c’è bisogno anche di tanta intelligenza che si costruisce attraverso le competenze. Per questo motivo abbiamo intrapreso questo percorso di specializzazione che vede l’università di Palermo diretta protagonista e grande sponsor di questa opportunità per i giovani, cioè quella di tornare a casa loro e fare un lavoro bellissimo con le tecnologie innovative vocate alla transizione energetica. Noi siamo orgogliosi di questa iniziativa e siamo sicuri che ciò si tradurrà in un’opportunità di sviluppo del territorio e di creazione di valore per tutta l’Italia”.

Per gli studenti e le studentesse in possesso di laurea magistrale in materie tecnico-scientifiche e informatiche sarà dunque possibile fino al 4 settembre presentare domanda di ammissione al master, che inizierà nel mese di novembre e sarà composto di undici moduli per un totale di 60 crediti formativi. Il corso prevede percorsi personalizzati in base alle precedenti esperienze accademiche dei partecipanti, laboratori di programmazione e attività pratiche sul campo. Una volta terminato il master, i 19 studenti selezionati con il supporto degli atenei coinvolti, saranno assunti da Terna e potranno operare nella sede di Palermo in qualità di esperti ed esperte di algoritmi e modelli per il Mercato Elettrico, sistemi di analisi e regolazione gestione degli apparati di campo e sistemi di Automazione di Stazione (SAS).

“Oggi il master – ha detto il rettore Massimo Midiri – incide su una fetta di popolazione ancora più qualificata, con un livello di professionalizzazione ancora più alto. I numeri sono saliti, siamo passati da 46 a 57 ragazzi, che avranno una porta di accesso al mondo del lavoro immediata anche con quadri dirigenziali alti, quindi, non soltanto un buon lavoro, ma anche un lavoro estremamente qualificato. Noi stiamo combattendo una battaglia molto complicata che è quella della migrazione dei giovani, questo master è un’operazione concreta di grande visibilità perché i ragazzi devono comprendere che anche a Palermo si può raggiungere una occupazione importante”.