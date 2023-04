“Una Nave di Libri per Barcellona”, torna il festival della letteratura sul mare: programma

Promuovere la dimensione digitale, l’inclusione e la sostenibilità ambientale attraverso la cultura: il programma, le date e gli ospiti del festival letterario.

Un parterre di ospiti illustri animerà l’XI Edizione di “Una Nave di Libri per Barcellona“, il festival della letteratura sul mare organizzato dalla testata “Leggere:tutti”.

L’evento è in programma dal 21 al 27 aprile prossimi sia a bordo delle ammiraglie Grimaldi Lines sulla tratta Civitavecchia-Barcellona e viceversa, sia nella città catalana trasformata, in occasione della festa patronale di San Giorgio, in un immenso mercato di rose e libri, per il tradizionale scambio di doni tra innamorati.

Gli ospiti

A confermare la loro presenza sono stati alcuni dei nomi più noti della cultura, del giornalismo e della recitazione. Tra questi: lo scrittore Riccardo Mazzeo, che presenterà il suo ultimo lavoro Dialogo cinema e letteratura; l’inviato di “Repubblica” Riccardo Staglianò; la scrittrice e giornalista del Corriere della Sera Emilia Costantini con il suo libro “Risveglio dal buio”; l’autore Vittorio Russo che, accompagnato dal suo editore Sandro Teti, presenterà il romanzo “Sulle tracce di Pigafetta e Magellano”; la book blogger Giulia Ciarapica, autrice di “Chi dà luce rischia il buio”, che terrà un corso intensivo di scrittura creativa; l’attore ed esperto di vini naturali Gino Manfredi, che condurrà una degustazione associando a ogni vino una poesia dedicata al nettare degli dei.

“Una nave di libri per Barcellona” 2023, il programma

Ma non solo. Per la sua capacità di costruire ponti tra diverse culture, da quest’anno Una Nave di Libri per Barcellona è parte integrante del Progetto Desibook finanziato da Erasmus+, con l’obiettivo di promuovere la dimensione digitale, l’inclusione e la sostenibilità ambientale, attraverso la cultura e la creatività. Per questo motivo parteciperanno al viaggio anche gli studenti e i docenti di cinque Istituti scolastici, provenienti da Grecia, Turchia, Bulgaria, Spagna e Italia.

Saranno numerosi i momenti di intrattenimento durante la navigazione, con un ricco programma di reading, dibattiti, e presentazioni e con l’evento più atteso: la festa per i 25 anni della rubrica gastronomica del TG2 Eat Parade, alla presenza del suo ideatore e conduttore Bruno Gambacorta.

A terra, tre intere giornate verranno dedicate alla visita di Barcellona, particolarmente animata in occasione della festa di San Giorgio. Si potrà curiosare tra le bancarelle che si susseguono lungo le Ramblas e in tutte le più importanti vie del centro, annusare il profumo delle rose, fotografare il tripudio di colori, acquistare e regalare vecchi libri pieni di fascino, ma anche partecipare agli incontri presso l’Istituto Italiano di Cultura e fare conoscenza con il lato più insolito della città, grazie alle passeggiate letterarie e gastronomiche.